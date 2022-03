Super Mario, solo uno dei cappelli del personaggio è davvero rosso

I cappelli rossi di Super Mario sono senza dubbio uno dei tratti caratteristici del personaggio Nintendo, ma a quanto pare solo uno di essi è davvero rosso. E sapete un'altra cosa? Le tonalità cambiano da gioco a gioco.

In attesa di novità sul film di Super Mario con Chris Pratt, che magari mostrerà un'altra sfumatura di rosso ancora per il cappello, un sito specializzato nelle curiosità sull'idraulico baffuto ha avuto questa formidabile intuizione e l'ha subito verificata.

Utilizzando il classico Photoshop e individuando le tonalità su base esadecimale, quella per intenderci delle palette colore in codice HTML, questi utenti hanno stabilito che finora c'è stato un unico rosso puro per il cappello del personaggio, ed è quello visto in Super Mario 64.

Gli altri sono delle variazioni sul tema, diciamo così, in alcuni casi legate alle limitazioni tecniche dell'hardware su cui giravano: vedi il rosso tendente al marrone dell'originale Super Mario Bros. e di Super Mario Bros. 3.

La parentesi del rosso più vivace si è protratta in Super Mario Sunshine, dopodiché gli sviluppatori hanno optato per una sorta di via di mezzo in Super Mario Galaxy e Super Mario 3D World, scurendo il colore.

Rimane da capire se queste variazioni sono volute, e possono essere interpretate come una sorta di easter egg di Nintendo, oppure se si tratta di modifiche casuali, legate anche e soprattutto a esigenze artistiche di volta in volta differenti.