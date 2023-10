Team Fortress 2 Zombie Infection: la modalità di Halloween si aggiorna poco dopo l'uscita

La spia zombie ora si occulta passivamente tre secondi dopo aver attaccato o essersi mostrato e lo scout zombie ha un'altezza di salto potenziata per salire più facilmente sui tetti. A proposito di sentinelle, il loro danno contro gli zombi è stato drasticamente ridotto per renderle "meno frustranti da affrontare".

Lo Zombie Heavy è ora molto più resistente e immune ai colpi critici. Il cecchino zombie, invece, può ora danneggiare le strutture della squadra umana con il suo sputo, mentre l'EMP dell'ingegnere zombie ora infligge abbastanza danni da eliminare le mini sentinelle in un solo colpo.

Valve ha apportato dei miglioramenti a quasi tutti i tipi di zombie , riducendo al contempo la potenza della sentry gun dell'Ingegnere e degli scudi del Demoman per la squadra rossa. "Queste modifiche mirano a rendere l'uso degli zombi più coinvolgente e a indebolire la strategia difensiva del team umano, senza danneggiare la loro capacità di vagare e combattere", spiega Valve.

Team Fortress 2 festeggia la stagione di Halloween con il lancio di una nuova modalità ufficiale, Zombie Infection . A pochi giorni dalla sua introduzione, Valve è già impegnata in modifiche al bilanciamento e ha condiviso i dettagli del nuovo aggiornamento .

Zombie Infection, cos'è la nuova modalità di Team Fortress 2

La nuova modalità di Team Fortress 2, come detto intitolata Zombie Infection, era già disponibile sui server della comunità come modalità di gioco personalizzata, ma Valve l'ha portata nella rotazione ufficiale come parte dell'evento Scream Fortress di ottobre.

Zombie Infection incarica la squadra rossa di allestire le difese per resistere all'esercito di zombie in continua crescita della squadra blu, mentre tutti coloro che uccidono vengono convertiti alla parte dei non-morti.