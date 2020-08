Tell Me Why: due video tornano a illustrare il gameplay e il mondo di gioco

Microsoft ha pubblicato due video di Tell Me Why, la nuova opera di dontnod (Life is Strange, Remember Me) esclusiva per Xbox One e PC, per illustrare com'è stato costruito il gioco a livello narrativo e perché sono state scelte determinate ambientazioni. Si parla anche di alcune scelte culturali e della loro derivazione.

Per non farsi mancare nulla, i video mostrano anche delle nuove sequenze di gameplay, che non fanno mai male. Naturalmente contengono alcune piccole anticipazioni, quindi state accorti e, se non volete averne, saltateli.

Tell Me Why è la nuova avventura narrativa di DONTNOD Entertainment, lo studio che ha creato la serie tanto acclamata di Life Is Strange. In questo thriller intimistico, i gemelli Tyler e Alyson Ronan usano il loro legame speciale per svelare i misteri della loro infanzia travagliata in una suggestiva cittadina dell'Alaska.

Il primo episodio di Tell Me Why sarà disponibile a partire dal 27 agosto 2020 per PC e Xbox One. Gli utenti Xbox Game Pass potranno giocarci come parte del loro abbonamento su entrambe le piattaforme.