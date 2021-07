Tencent vorrebbe comprare Crytek per 300 milioni, ma potrebbero esserci problemi di sicurezza

Il colosso cinese della tecnologia Tencent sembra abbia adocchiato la sua prossima acquisizione. Secondo il Bild, attraverso la sua sussidiaria europea avrebbe messo sul piatto 300 milioni di euro per comprare Crytek , lo studio di sviluppo di Crysis, Ryse: Son of Rome e, ovviamente, del CryENGINE. L'affare, però, potrebbe essere più delicato del previsto: Crytek, infatti, fornisce diversi programmi di simulazione militate a molti eserciti occidentali che in questo modo passerebbero sotto il controllo di una società molto vicina al governo cinese.

Sempre secondo il collega tedesco ci sono molti altri dettagli su questa vicenda, che però, per il momento, non può svelare per non tradire le sue fonti, ma ci sarebbero anche alcuni esperti di sicurezza nazionale allertati da questa mossa di Tencent.