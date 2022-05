The Boys, il trailer "Dawn of the Seven" direttamente dalla Vought

In attesa dei nuovi episodi, The Boys si mostra con un trailer davvero particolare: quello di Dawn of the Seven, il film prodotto dalla Voight che i Sette hanno girato durante la serie televisiva.

Dopo il trailer ufficiale della stagione 3 di The Boys, ecco dunque un extra davvero simpatico, che riprende la maniera in cui la squadra di metaumani che si vede nello show viene gestita a livello promozionale.

Non mancano i riferimenti al finale della seconda stagione, visto che la "villain" dell'ipotetico film sui Sette è proprio Stormfront: non era questo il piano originale, ma la scoperta pubblica delle sue simpatie naziste ha dato a Dawn of the Seven il suo cattivo.

I riferimenti a Zack Snyder's Justice League sono piuttosto evidenti sul fronte della fotografia, e non a caso il regista ha commentato ironicamente il trailer: "Congratulazioni al regista Bourke. Entusiasta di vedere la sua visione realizzata."