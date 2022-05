Teamfight Tactics - Dragonlands, il provato del Set 7 del gioco di carte di Riot Games

Teamfight Tactics, nato come guilty pleasure strategico dell'inossidabile League of Legends, dal Set 3 naviga a vele spiegate verso un successo indiscutibile sia tra il pubblico casual, sia in ambito competitive. L'attenzione degli sviluppatori nell'ascoltare la community ha dato forma concreta ai feedback che si sono tramutati in aggiornamenti apprezzati che oggi ci avvicinano al lancio di un nuovo set. Riot, soprattutto di recente, sta lavorando per sviluppare un tipo di conversazione più orizzontale con la community, in modo da aggiornarla sulle novità in arrivo, sui problemi in via di risoluzione e quali strategie ha intenzione di utilizzare in futuro.

Per questo motivo, in vista dell'uscita del Set 7 di Teamfight Tactics, Dragonlands, abbiamo avuto modo di scoprirne le novità, provarle e parlarne con gli sviluppatori, e in particolare con il Senior Director and Executive Producer Geoffrey Virtue, che ci ha aiutato ad approfondire alcuni retroscena dello sviluppo.