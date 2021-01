The Falcon and the Winter Soldier, un giocattolo rivela un importante dettaglio

A quanto pare un giocattolo prodotto su licenza per la serie The Falcon and the Winter Soldier rivela un importante dettaglio dello show con Anthony Mackie e Sebastian Stan.

Seguono possibili spoiler su The Falcon and the Winter Soldier

Sapevamo che Anthony Mackie indosserà il costume di Captain America nella serie, ma non avevamo ancora idea di come sarebbe stata la divisa.

Ebbene, l'action figure prodotta da Hasbro che vedete nella foto in calce rivela appunto il design del costume che a un certo punto Falcon comincerà a indossare per sostituire il suo amico Steve Rogers.

Si tratta tuttavia di un'uniforme diversa rispetto a quella che abbiamo visto addosso a Chris Evans, che pare tornerà a vestire i panni di Captain America in un prossimo progetto del Marvel Cinematic Universe.