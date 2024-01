The Last of Us non vince nulla ai Golden Globes, Succession si prende tutti i premi

Nonostante fosse candidato in varie categorie, The Last of Us non ha vinto nulla ai Golden Globes, la celebre serata di premiazioni che riguardano cinema e TV andata in scena proprio la notte scorsa, con la serie Succession che ha conquistato praticamente tutti i maggiori premi disponibili.

The Last of Us era candidato come Best Drama, ovvero migliore serie drammatica, uno dei riconoscimenti principali della serata, oltre a Best Leading Actor e Best Leading Actress, rispettivamente con Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Tuttavia, tutti e tre i premi sono andati invece alla serie TV ideata da Jesse Armstrong e incentrata sulla storia della famiglia Roy, che possiede l'impero mediatico Waystar-Royco e in qualche modo ispirata anche a Murdoch e alla sua storia.