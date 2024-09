The Last of Us Parte 1 Digital Deluxe Edition è in forte sconto su Instant Gaming

I giochi PlayStationa arrivano oramai anche su PC ed è un grande vantaggio per chiunque non abbia una console e soprattutto chiunque voglia risparmiare il più possibile sui videogiochi. Ad esempio, grazie alle offerte di Instant Gaming possiamo comprare The Last of Us Parte 1 Digital Deluxe Edition (PC, Steam) a un prezzo veramente interessante. Il gioco è venduto a 42.32€ invece di 69.99€, ovvero con uno sconto del 40%. Potete trovare il gioco a questo indirizzo .

Che gioco è The Last of Us Parte 1

Parliamo di un gioco d'azione e furtività in terza persona. Nei panni di Joel, dobbiamo portare la giovane Ellie da una parte all'altra degli Stati Uniti, oramai in pezzi a causa di una infezione fungina che ha trasformato le persone in simil zombie. Si tratta del primo capitolo della saga, in versione remake, con grafica migliorata per sfruttare le macchine da gioco moderne. Hanno tratto anche una serie TV - The Last of Us - da questo videogioco: entrambi hanno avuto enorme successo.

La versione Digital Deluxe include: