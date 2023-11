The Last of Us Parte 2 Remastered per PS5: l'upgrade sposta anche i trofei? PS UK risponde

Si tratta di una funzione attesa , visto che già in precedenza i giochi che sono arrivati "in ritardo" su PS5 hanno permesso lo spostamento della lista trofei. Avere però una conferma che lo stesso avverrà con The Last of Us Parte 2 Remastered è positivo.

The Last of Us Parte 2 Remastered arriverà a gennaio su PS5 e chi possiede la versione PS4 potrà ottenere tutte le novità con un semplice upgrade da dieci euro. Nel fare la transizione dalla vecchi all'attuale generazione, però, cosa accadrà? Secondo quanto indicato da PlayStation UK, la lista trofei sarà duplicata e tutti quelli già ottenuti su PS4 verranno ottenuti anche su PS5. In altre parole, è persino possibile ottenere il Platino semplicemente avviando il gioco.

Le altre novità di The Last of Us Parte 2 Remastered

The Last of Us Parte 2 Remastered

Lo spostamento dei salvataggi e dei trofei non è ovviamente l'unica novità di The Last of Us Parte 2 Remastered. Troveremo anche i Lost Levels, frammenti di gioco incompleti e tagliati dal capitolo per PS4 nei quali potremo scoprire di più sul mondo di The Last of Us. Ci saranno poi commentari degli sviluppatori e attori, ma anche un'intera nuova modalità roguelike nella quale potremo vestire i panni di vari personaggi con approcci unici.

Per tutti i dettagli, ecco la notizia d'annuncio di The Last of Us Parte 2 Remastered.