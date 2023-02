The Last of Us, serie HBO: ecco il trailer dell'Episodio 5, che andrà in onda in anticipo

Il canale YouTube di HBO ha pubblicato un trailer di anteprima dell'Episodio 5 della serie di The Last of Us. Per l'occasione apprendiamo anche che la puntata non andrà in onda di domenica come al solito, ma con un paio di giorni di anticipo. Per la precisione la messa in onda avverrà di venerdì negli USA (alle 03:00 di sabato 11 febbraio in Italia).

Il cambio di programmazione avverrà esclusivamente per l'Episodio 5, dal sesto in poi si tornerà a quella classica. Il cambiamento, se pur non specificato da HBO, probabilmente è dovuto al fatto che domenica 12 febbraio ci sarà il Super Bowl 2023, un evento imperdibile per qualsiasi appassionato di football americano. Per il momento non è chiaro se anche Sky in Italia anticiperà la messa in onda di conseguenza.

Per il resto il trailer ci prepara a un altro episodio che promette già da ora di essere piuttosto intenso, tra sparatorie, esplosioni e un'orda di infetti, che include anche un massiccio Bloater, uno dei nemici più coriacei nei giochi di Naughty Dog.

In attesa del nuovo episodio di The Last of Us, vi suggeriamo di leggere la nostra intervista con il regista Peter Hoar, che ha diretto il terzo episodio della serie HBO, uno dei punti più alti raggiunti dalla trasposizione HBO.