The Last of Us: svelato un easter egg di Uncharted rimasto nascosto

L'ex Naughty Dog Rodney Reece ha svelato l'esistenza di un easter egg di The Last of Us dedicato alla serie Uncharted, rimasto nascosto per anni. Quantomeno nessuno lo ha notato o riportato.

Lanciando la mappa multiplayer "Beach", è possibile trovare l'aereo Hog Wild di Sully visto in Uncharted: Drake's Fortune per PS3, il primo capitolo della serie. Ovviamente in The Last of Us è in versione post apocalittica, quindi completamente distrutto e parzialmente coperto dalla vegetazione. Probabilmente per questo in molti non l'hanno notato. Da come spiegato, il modello 3D dell'aereo è esattamente lo stesso utilizzato nel primo Uncharted, ma fatto a pezzi e sporcato per l'occasione.

Non è raro che giochi così grossi e famosi abbiano dei segreti che rimangono nascosti per anni. Non sempre i giocatori riescono a scoprire tutto lo scopribile. Comunque sia è bello che ci siano. Se vogliamo è un modo simpatico per far interagire le serie tra loro.