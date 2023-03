The Legend of Zelda: Breath of the Wild, la Explorer's Guide ora è gratis, link per il download

A pochi mesi dal lancio di Tears of the Kingdom, Nintendo ha deciso di rendere disponibile per tutti i giocatori la Explorer's Guide di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, una guida ufficiale di 44 pagine, che ora potrete scaricare gratis o consultare online liberamente.

Trovate la Explorer's Guide sul sito ufficiale di The Legend of Zelda: Breath of the Wild in formato PDF a questo indirizzo. Come detto in apertura potrete consultarla liberamente oppure scaricarla cliccando sul tasto apposito in alto a destra. Purtroppo è disponibile solo in lingua inglese.

Questa guida in origine era inclusa solo nell'Explorer Edition di The Legend of Zelda: Breath of the Wild che purtroppo non ha mai raggiunto il mercato europeo (il che spiega l'assenza della lingua italiana). La versione originale includeva 94 pagine, mentre in quella gratuita sono un po' di meno dato che sono state rimosse le sezioni con spoiler sulla trama del gioco.

Un estratto della Explorer's Guide di The Legend of Zelda: Breath of the Wild

La Explorer's Edition include alcuni consigli utili per affrontare The Legend of Zelda: Breath of the Wild e i vari pericoli che si annidano nelle lande di Hyrule e include anche una panoramica sulla storia della serie, l'utilizzo degli amiibo e le meccaniche di gioco principali, il tutto arricchito da immagini in-game, artwork e in generale un'impaginazione davvero certosina.

Vi ricordiamo invece che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà disponibile a partire dal 12 maggio 2023 in esclusiva per Nintendo Switch. Giusto poche ore fa il producer Eiji Aonuma ha svelato che nella nuova avventura di Link sarà possibile cambiare il mondo di gioco attraverso delle particolari abilità e strumenti.