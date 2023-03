Minecraft: update 1.19.71 disponibile, corregge un grosso problema su Nintendo Switch

Minecraft ha ottenuto i queste ore il nuovo update 1.19.71, che si presenta molto importante soprattutto per gli utenti su Nintendo Switch, visto che va a correggere un grosso problema che, di fatto, impediva l'utilizzo del gioco.

La questione si è presentata la settimana scorsa con il rilascio della patch 1.19.70, che ha introdotto alcuni miglioramenti al sistema di emote del gioco ma che ha anche fatto emergere un bug decisamente fastidioso su Nintendo Switch, che portava molti giocatori a rimanere bloccati sul caricamento iniziale, rendendo impossibile entrare in partita.

Secondo diverse testimonianze, dalla settimana scorsa dopo l'applicazione della patch 1.19.70 in molti si trovavano bloccati al 66% del caricamento iniziale, senza riuscire ad andare oltre e dunque ad avviare una partita vera e propria. L'aggiornamento distribuito in queste ore va a correggere questo grosso problema su Nintendo Switch soprattutto, oltre ad apportare anche altre variazioni.

In base a quanto riferito nelle note ufficiali, con l'applicazione dell'update 1.19.71 viene aggiustato il problema in questione oltre a un possibile crash rilevato nella versione iOS, il problema dei nomi che non compaiono all'interno degli scenari o dietro i muri, un bug con i testi sui cartelli che non venivano mostrati con il ray tracing attivato su PC, un caricamento scorretto di dati da una partita locale dopo essersi connessi a un server o realm e viene inoltre aggiunta l'opzione all'avvio per abilitare o meno il testo dal parlato.

In questi giorni abbiamo visto che Minecraft arriva sui Chromebook, con un allargamento del pubblico potenziale, mentre rimaniamo in attesa del lancio del nuovo Minecraft Legends.