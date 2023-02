The Legend of Zelda: Breath of the Wild: sconto del 30% festeggiato con uno spot

The Legend of Zelda: Breath of the Wild per Nintendo Switch è in sconto del 30% su Nintendo eShop. Per festeggiare l'evento Nintendo ha pubblicato un nuovo spot del gioco, facendoci anche presente che l'offerta durerà fino al 19 febbraio 2023.

Quindi, se volete acquistare il gioco per 48,99€ invece di 69,99€, questa è l'occasione giusta.

Perché festeggiare uno sconto del 30% per un gioco del 2017? La risposta in realtà è molto semplice, visto che Nintendo tende a non tagliare i prezzi dei suoi giochi e a essere parsimoniosa con sconti e offerte varie. In questo modo non gli fa perdere valore nel corso degli anni, rendendo un evento un mero 30% in meno.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild su Nintendo eShop.

Se non avete mai giocato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, questa è un'ottima occasione per farlo, così da essere pronti per l'arrivo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, di cui la casa di Mario ha da poco pubblicato un secondo trailer.