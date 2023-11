The Legend of Zelda: come vedreste Danny Devito nei panni di Tingle?

Cosa ne direste se l'attore Danny Devito interpretasse Tingle nell'appena annunciato film di The Legend of Zelda ? Il risultato sarebbe quantomeno strano, ma comunque simpatico, stando a Danlev, che lo ha mostrato in un'immagine creata usando l'intelligenza artificiale generativa e che potete vedere intera qui di seguito.

Danny Devito come Tingle

Da notare che Danlev è lo stesso che ha creato un'intera serie di immagini realizzate con l'IA per ipotizzare il cast del film.

Emma Watson come Zelda non sarebbe male, ma Tom Holland come Link... giudicate voi.

Tom Holland come Link

Tingle di suo è un personaggio abbastanza discusso: c'è chi lo ama (si spera la maggioranza) e chi vorrebe vederlo perire nei modi più fantasiosi. Certo, con il volto di Danny Devito è tutta un'altra storia, visto che assume quell'aria da spot dei panettoni che manca al personaggio originale.

Naturalmente è giusto precisare che si tratta di un mero gioco tra fan. Per adesso il cast del film di The Legend of Zelda non è stato ancora annunciato e probabilmente sarà completamente diverso da come lo stanno immaginando i fan. A differenza di Super Mario Bros. Il Film, sarà importante riuscire a legare i volti degli attori ai personaggi.