The Legend of Zelda Ocarina of Time e Majora's Mask su Switch nel 2021 per un rumor

Il 2021 segna il 35° anniversario di The Legend of Zelda, l'amata serie di Nintendo. Sappiamo che la compagnia di Kyoto celebrerà questo anniversario con il rilascio di The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Secondo un nuovo rumor, però, Nintendo Switch riceverà anche una nuova versione di The Legend of Zelda Ocarina of Time e The Legend of Zelda Majora's Mark.

L'informazione arriva da NateDrake, fonte affidabile del mondo Nintendo. I leaker ha condiviso questo rumor in un suo recente podcast. Secondo quanto detto, The Legend of Zelda Ocarina of Time, Majora's Mask, The Wind Waker e Twilight Princess arriveranno tutti su Nintendo Switch entro la fine dell'anno.

The Legend of Zelda: Majora's Mask 3D

Non è la prima volta in cui sentiamo parlare dell'arrivo di vecchi capitoli di The Legend of Zelda in versione Nintendo Switch, ma Ocarina of Time e Majora's Mask non erano mai stati citati. Attualmente non sappiamo però quale potrebbe essere il tipo di progetto al quale Nintendo starebbe lavorando. Si potrebbe trattare di un porting delle versioni originali con risoluzione maggiorata come avvenuto con Super Mario 64 e Super Mario Sunshine (proposti all'interno di Super Mario 3D All-Stars), oppure dei porting dei remake realizzati per 3DS. Poco credibile invece che si tratti di veri remake creati appositamente per Switch.

Come sempre, vi ricordiamo che parliamo di un rumor: non si tratta di informazioni ufficiali, quindi prendetele con le pinze. Dovremo attendere un annuncio, forse previsto per l'E3 2021. Nel frattempo, vi segnaliamo che Monolith Soft, co-sviluppatore di Breath of the Wild, si espande anche per Zelda.