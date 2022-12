The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è sempre il gioco più atteso dai lettori di Famitsu

Nonostante la recente presentazione in pompa magna di Final Fantasy 16, il gioco Square Enix non scalfisce la prima posizione di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom come gioco più atteso dai lettori della celebre rivista Famitsu.

Il campione, come sempre, è piuttosto ristretto trattandosi solo del pubblico di lettori della rivista nipponica che hanno preso parte al sondaggio, ma il risultato è piuttosto significativo dei gusti e delle aspettative generali degli utenti giapponesi, dunque la classifica risulta di un certo interesse:

[NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 784 voti [PS5] Final Fantasy 16 - 726 voti [NSW] Dragon Quest Treasures - 557 voti [NSW] Fire Emblem Engage - 413 voti [NSW] Pikmin 4 - 355 voti [PS5] Final Fantasy 7 Rebirth - 334 voti [PS5] Resident Evil 4 - 265 voti [NSW] Octopath Traveler 2 - 214 voti [PS5] Street Fighter 6 - 212 voti [PS5] Pragmata - 207 voti

Final Fantasy 16 è tornato a mostrarsi con il trailer "Vendetta" che ha anche annunciato la data d'uscita nel corso dei The Game Awards 2022, ma questo non sembra aver sortito l'effetto di spodestare il nuovo capitolo di Zelda, che resta tranquillamente in cima alla classifica. In terza posizione vediamo inoltre Dragon Quest Treasures, mentre Nintendo torna poi di prepotenza con la quarta posizione di Fire Emblem Engage e la quinta di Pikmin 4.