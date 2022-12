Banishers: Ghosts of New Eden, quello che sappiamo sull'oscuro action RPG di Dontnod

Sapevamo da tempo che Dontnod, a dispetto di dimensioni non propriamente gigantesche, è un team particolarmente impegnato su diversi fronti ma l'annuncio di Banishers: Ghosts of New Eden è giunto come una sorpresa pressoché totale durante i The Game Awards 2022, qualcosa che merita approfondire con alcuni nuovi dettagli emersi in queste ore.

Non c'è ancora moltissimo, a dire il vero, ma la data d'uscita prevista per il 2023 fa pensare che i lavori possano essere a buon punto e che il gioco possa rappresentare un prodotto di punta per Dontnod e Focus Home Entertainment nei prossimi mesi, dunque ulteriori informazioni arriveranno fra non molto. Sappiamo anche che il team ha intenzione di lanciare 8 giochi nuovi tra il 2023 e il 2025, dunque è lecito aspettarsi un ritmo piuttosto serrato in termini di uscite, anche se questo avrà probabilmente uno spazio importante nella vetrina di Dontnod, accanto a progetti di dimensioni differenti.

Intanto, abbiamo visto il primo trailer d'annuncio ai The Game Awards 2022, che già fa capire come la produzione si attesti su notevoli livelli e come alcune caratteristiche ormai tipiche del team francese si ritrovino anche in questo particolare action RPG in terza persona. L'attenzione per la parte narrativa risulta evidente già da questa prima occhiata, così come la capacità di creare un mondo interessante e in grado di immedesimare il giocatore, con toni drammatici e l'irruzione del sovrannaturale a sconvolgere le convenzioni di una realtà per altri aspetti simile alla nostra.

Ecco, quindi, quello che sappiamo di Banishers: Ghosts of New Eden, l'oscuro action RPG di Dontnod.