The Mageseeker: A League of Legends Story disponibile, come ci ricorda il trailer di lancio

The Mageseeker: A League of Legends Story è disponibile per Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PS4 e PS5, come ci ricorda il trailer di lancio ufficiale. Si tratta di un gioco di ruolo d'azione in pixel art ambientato nell'universo di League of Legends.

Vediamo quindi il trailer di lancio, con nuove sequenze di gioco:

The Mageseeker: A League of Legends Story è stato sviluppato da Digital Sun, i creatori di Moonlighter. Si tratta di un frenetico GDR d'azione ambientato a Demacia, "un potente regno del mondo di Runeterra i cui reggenti sono determinati a sopprimere ogni forma di magia da essi ritenuta proibita, utilizzando a loro volta la magia per mantenere l'ordine."

Il giocatore veste i panni di Sylas, un mago fuggitivo che si unisce a una banda di ribelli stanziati nella foresta. "La loro rivolta infrangerà la pace illusoria che regna a Demacia, una pace raggiunta solamente grazie al sangue e al sudore dei maghi. The Mageseeker offre un'esperienza di gioco fantasy ricca di azione dedicata a tutti coloro che vogliono godersi una storia fondata su tematiche quali potere, identità e giustizia. Sylas sfrutterà il suo peculiare potere di sottrarre abilità altrui per impugnare le magie dei nemici contro di loro."

L'edizione standard del gioco è acquistabile per 29,99€, mentre la Digital Deluxe Edition per 39,99€. Quest'ultima comprende vari bonus digitali, tra i quali: "un pacchetto Stazione di rifornimento Ala d'argento, decorazioni Caverna dolce casa, incantesimi esclusivi e aspetti Scatenato."

Il comunicato ufficiale ci ricorda che è "disponibile anche un'edizione per collezionisti fisica (al prezzo di 169,99 €), che comprende una statuetta di Sylas, un artbook, una stampa deluxe, l'edizione speciale del fumetto Lux con copertina rigida, le spille smaltate di Sylas e Lux e la colonna sonora su vinile, il tutto racchiuso in un'esclusiva scatola personalizzata."