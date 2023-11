The Marvels si ispira a Final Fantasy 7: Advent Children, rivela la regista

The Marvels a quanto pare si ispira a Final Fantasy 7: Advent Children: lo ha rivelato la regista del film, Nia DaCosta, nel corso di un'intervista. Il gioco è anche stato utilizzato come riferimento per un paio di scene.

"Si tratta di un film davvero straordinario, con delle fantastiche sequenze di combattimento e una meravigliosa scena finale in cui il protagonsita viene acclamato dagli altri personaggi", ha detto DaCosta parlando del lungometraggio di Square Enix.

Come avrete letto nella nostra recensione di The Marvels, la regista è riuscita senz'altro a creare una solida base per le tre protagoniste, attingendo appunto ad alcune soluzioni viste nei videogiochi.

"Pensate alle sequenze di intermezzo di The Last of Us o di Horizon Zero Dawn, ma con uno stile molto diverso", ha detto DaCosta. "Per me si tratta dei giochi migliori, delle storie migliori che si possano avere: questo mi ha spinto a giocarci e credo ispirerà le persone a guardare film come questo."