One Piece, il cosplay di Nami da Kalinka Fox riprende lo stile delle origini

Nami è la protagonista dell'ultimo cosplay realizzato da Kalinka Fox, che ha voluto ritrarre il celebre personaggio con lo stile delle origini e dunque con la maglietta bianca a righe celesti, la gonna gialla e l'immancabile bastone.

E così, mentre la serie Netflix di One Piece è stata rinnovata ufficialmente per una seconda stagione e manga e anime continuano a riscuotere un grande successo, continua anche il supporto da parte della community dei cosplayer.

"Quand'ero più giovane c'è questa suddivisione tra fan di Naruto e fan di One Piece", ha scritto Kalinka nel suo post su Instagram. "Ovviamente ero una fan sfegatata di Naruto e non ho dunque mai dato una possibilità a One Piece, pensando che non fosse chissà cosa. Mamma come mi sbagliavo!"

"Io che guardo ormai raramente gli anime sono già arrivata quasi a metà di One Piece e mi sono persino tinta i capelli di rosso, ahahah! I Cappelli di Paglia avranno il mio cuore per sempre! Spero davvero mi sosterrete in questa mia nuova ossessione!"