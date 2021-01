The Medium su Xbox Game Pass, Microsoft scherza su Twitter con il titolo del gioco

The Medium farà a breve il proprio debutto su Xbox Game Pass, e Microsoft ha voluto scherzarci sopra su Twitter, pubblicando un post dall'umorismo un po' così.

Battute sul titolo a parte, l'uscita di The Medium su Xbox Game Pass fin dal day one non fa che confermare l'incredibile convenienza del servizio in abbonamento di Microsoft.

Come riportato nella nostra intervista agli sviluppatori di The Medium, i ragazzi di Bloober Team vantano una certa esperienza con gli horror game e sono passati a forme di narrazione più sofisticate rispetto agli esordi.

Fra le peculiarità del gioco c'è la possibilità per la protagonista di muoversi contemporaneamente all'interno di due diversi scenari, visualizzando l'uno o l'altro a seconda della situazione e risolvendo enigmi ambientali per poter andare avanti.

The Medium è un videogioco horror psicologico in terza persona il cui gameplay brevettato ruota attorno a una realtà dualistica e si sviluppa sulle note della colonna sonora originale risultato della collaborazione tra Arkadiusz Reikowski e Akira Yamaoka.

Sfrutta abilità psichiche impareggiabili, riservate a poche persone che hanno un dono. Viaggia attraverso le realtà oppure esplorale entrambe al contempo. Avvaliti dell'esperienza Extracorporea per indagare in quei luoghi in cui il tuo io reale non può arrivare.

Crea scudi di energia e scatena potenti scariche mistiche per sopravvivere al mondo degli spiriti e ai suoi pericoli ultraterreni.