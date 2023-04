In linea teorica Square Enx AI Tech Preview: The Portopia Serial Murder Case avrebbe dovuto essere il primo esperimento di un gioco con dialoghi gestiti dall'intelligenza artificiale dell'editore giapponese, ma gli utenti lo stanno criticando ferocemente dichiarandolo un esperimento fallito. Il motivo sarebbero proprio i dialoghi, che sono distanti dall'essere naturali.

Sostanzialmente chi ci ha giocato si aspettava delle risposte alla ChatGPT, ossia che imitassero una conversazione vera, per così dire, visto anche che nella descrizione del gioco si parla di "Natural Language Generation (NLG). Invece The Portopia Serial Murder Case sembra fare tutt'altro, costringendo i giocatori ad azzeccare le parole giuste per far proseguire la conversazione secondo dei binari prestabiliti e ottenendo risposte insoddisfacenti in caso di conversazione libera.

Tra i commenti sono diversi gli esempi che vengono fatti di conversazioni fallite, in cui l'interlocutore dà risposte insoddisfacenti o assurde, tipo:

"Parlami della vittima.

Un vecchio uomo. Fedina penale pulita. Conosciuto come uno squalo.

Che intendi per squalo?

Hmm....

Che nemici aveva?

Un vecchio uomo. Fedina penale pulita. Conosciuto come uno squalo.

Chi erano i suoi nemici?

Hmm...

Dov'è la vittima?

Un vecchio uomo. Fedina penale pulita. Conosciuto come uno squalo."

Attualmente Square Enx AI Tech Preview: The Portopia Serial Murder Case ha il 92% di recensioni negative su Steam. Molti si aspettavano di più da una versione potenziata dall'IA di una visual novel storica. Invece pare che convenga tornare a giocare l'originale. Pare che Square Enix abbia fatto peggio di una demo amatoriale come Yandere AI Girlfriend Simulator ~ With You Til The End, che invece funziona molto bene.