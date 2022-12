The Sims 4: 1,4 miliardi di ore giocate, 436,5 millioni di sims creati nel 2022.

Nel resoconto numerico del suo 2022, Electronic Arts ha svelato dei numeri davvero interessanti su The Sims 4, titolo che rimane giocatissimo, nonostante gli anni sulle spalle. Non stupisce che sia così, in quest'epoca di live service, ma fa sempre bene riportare dati che mostrano le dimensioni di certi fenomeni.

Nel corso dell'ultimo anno, i giocatori di The Sims 4 hanno creato 436,5 milioni di Sims e hanno giocato per 1,4 miliardi di ore. In totale ci sono state 21,7 milioni di morti, 11,5 milioni di caricamenti nella galleria e 209 milioni di download dalla stessa.

La causa di morte più frequente è stata la vecchiaia, cui seguono odio e affogamenti. Sicuramente The Sims 4 è stato aiutato a trovare nuovi giocatori dal passaggio al modello free-to-play, avvenuto lo scorso ottobre. Comunque sia, è indubbio che si tratti ancora di un franchise di grande richiamo, tanto che Electronic Arts ha svelato lo sviluppo di The Sims 5, la cui uscita non è stata ancora fissata (almeno non è stata annunciata pubblicamente).