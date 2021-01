The Sims 4: data della presentazione dei nuovi contenuti svelata da EA

EA, tramite il profilo Twitter di The Sims, ha suggerito l'arrivo di nuovi contenuti per The Sims 4. Il team di sviluppo svelerà per la prima volta nel 2021 un nuovo pacchetto scaricabile: la data da segnarsi sul calendario è il 12 gennaio 2021. Tutto quello che sappiamo per il momento è quanto riportato nel tweet di EA, che potete vedere in calce alla notizia.

Il tweet mostra un personaggio di The Sims 4 circondato da fantasmi verdi. I giocatori, quindi, pensano che questo pacchetto di contenuti si concentrerà sul tema dei fantasmi o sui Sims morti. L'hashtag specifica che si tratta di un "stuff pack", ovvero non sarà un'espansione di grandi dimensioni, ma solo un pacchetto scaricabile che aggiunge oggetti ed elementi di moda.

Difficile ovvero che The Sims 4 veda l'aggiunta di feature di gameplay, generalmente riservate alle vere espansioni maggiori. Ad esempio, pacchetti usciti in passati si concentravano su oggetti per il giorno del bucato, arredo di piccole dimensioni o animali domestici.

Il più recente pacchetto d'espansione di grandi dimensioni è stato rilasciato lo scorso novembre: parliamo di Oasi Innevata, ecco la recensione.