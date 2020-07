The Sims 4: modder hanno rimosso l'eyeliner "sperma" dai volti dei Sims

Alcuni modder hanno rimosso il cosiddetto eyeliner "sperma" da The Sims 4, in seguito alle numerose proteste seguite alla sua introduzione. Di cosa stiamo parlando?

Sostanzialmente per preparare la strada alla prossima espansione del gioco, Vita Ecologica, Maxis ha rilasciato un corposo aggiornamento del gioco che, tra i molti contenuti aggiunge un eyeliner particolare, appartenente alla linea Mac, la cui forma sotto agli occhi ricorda quella degli spermatozoi. In questo caso non si tratta di un bug come quello della pipì di fuoco, ma di una scelta deliberata.

Le reazioni alla novità non sono state proprio positive. A molti semplicemente non è piaciuto per niente vedere degli spermatozoi in faccia ai Sims (vi evitiamo le battute, in questo caso... ma potete immaginarle). Qualcuno potrebbe obiettare che non si è obbligati a usare questo stile di make up per i proprio Sims, ma c'è sempre il problema dell'editor casuale che lo fa capitare.

A risolvere la situazione ci hanno pensato alcuni modder, come plzsaysike, che hanno rimosso lo "sperm eyeliner" tramite mod. Se interessa anche a voi ripulire il gioco, potete iniziare cliccando qui.