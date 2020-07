Project xCloud, nuovo controller Android da 8bitdo per il servizio di Microsoft, lancio imminente?

Il lancio pubblico di Project xCloud potrebbe essere sempre più vicino, almeno stando al nuovo controller Android di 8Bitdo dedicato proprio al servizio di Microsoft. Come sono correlate le due cose? Facile: chi lancerebbe mai una periferica del genere senza un'ampia base installata del servizio?

C'è da dire che nelle prossime settimane sono previsti diversi eventi di Microsoft dedicati a Xbox Series X e, più in generale, alle novità di casa Microsoft, quindi è probabile che si parli anche di Project xCloud.

Comunque sia il controller si chiama SN30 Pro e sarà lanciato il 21 settembre 2020 (che sia proprio questa la data di apertura a tutti i giocatori di Project xCloud?). I preordini sono già attivi su Amazon.

Il controller ha la licenza ufficiale di Microsoft, come intuibile dal logo posto al suo centro e dall'utilizzo di Gears 5 nelle immagini pubblicitarie, e vanta caratteristiche di tutto rispetto come grilletti ultra responsivi, pulsanti modificabili e una durata della batteria di 18 ore. Il design ricorda molto quello di un altro controller della compagnia, l'SF30 PRO, ma in quel caso mancava il marchio Xbox... che se vogliamo è l'unica differenza rilevante.