Pokémon GO, il trailer della Pokémon GO Fest 2020 diretto dal meno amato dei registi di Star Wars

Niantic ha pubblicato un trailer per anticipare la Pokémon Fest 2020 di Pokémon GO, diretto da Rian Johnson, il meno amato dei registi di Star Wars, cui dobbiamo Star Wars: Gli Ultimi Jedi, l'ottavo episodio della saga di Skywalker.

Il trailer è particolarmente azzeccato, perché rende conto in modo impeccabile del confinamento attuale vissuto da molte persone a causa della pandemia da COVID-19, unendolo alle sorprese che attenderanno chi giocherà a Pokémon GO durante la Pokémon Fest 2020.

Stando al blog di Niantic, Johnson è un grande fan di Pokémon GO e ha voluto usare il trailer per mostrare agli spettatori come andare oltre la superficie della loro vita in casa, per entrare in contatto con i Pokémon con cui combattere la noia da isolamento.

Per rimanere sul tema della Pokémon Fest virtuale e realizzare lo spot secondo la sua visione, Johnson ha diretto il cast in Nuova Zelanda, collaborato con i team di Niantic, The Pokémon Company International e delle agenzie di New York, Seattle, San Francisco, Londra e Tokyo. Il bello è che ha fatto tutto da casa sua a Los Angeles.

La Pokémon Fest 2020 si terrà dal 25 al 26 luglio con i giocatori che potranno incontrarsi in una sala virtuale collegandosi da tutto il mondo. Il prezzo del biglietto coprirà entrambe le giornate dell'evento.