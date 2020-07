The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 quasi completo, doppiaggio concluso?

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 potrebbe essere quasi completo, stando alle dichiarazioni di due doppiatori spagnoli che sostengono di aver concluso il proprio lavoro sul gioco.

Nel corso di un podcast, gli attori Marcel Navarro e Nerea Alfonso, che in The Legend of Zelda: Breath of the Wild interpretano rispettivamente i personaggi di Revali e Zelda, hanno detto appunto di aver completato le incisioni.

Considerando che il doppiaggio è uno degli ultimi aspetti che vengono realizzati, facendo parte in pratica della post-produzione, è dunque possibile che lo sviluppo del gioco sia quasi completo.

Naturalmente va considerato anche il fatto che le dichiarazioni di Navarro e Alfonso sembravano scherzose, dunque è possibile che i due attori stessero solo giocando con le aspettative dei tanti fan in attesa di notizie sul sequel.

Annunciato da Nintendo all'E3 2019, il seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild è stato finora mostrato unicamente con un breve teaser. Magari proprio in questi giorni ne sapremo qualcosa di più?