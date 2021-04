The Walking Dead: Survivors ha una data di uscita su iOS e Android: il gioco sarà disponibile a partire dal 12 aprile, ha annunciato il publisher Elex.

A qualche mese di distanza dal lancio dell'ultimo tie-in in realtà virtuale, The Walking Dead: Onslaught, il franchise torna dunque sui dispositivi mobile con uno strategico che includerà oltre ottanta personaggi tratti dalla versione a fumetti della saga.

Nel gioco sarà possibile controllare i vari Rick, Herschel e Glenn, ma anche alcune figure inedite che si uniranno al gruppo dei sopravvissuti per restare in vita in un mondo decisamente ostile, quello degli USA invasi dagli zombie mostrato nello show AMC.

The Walking Dead: Survivors ha già totalizzato oltre 1,5 milioni di pre-registrazioni, a riprova di quanto gli utenti siano affezionati al franchise e desiderosi di cimentarsi con questa nuova esperienza mobile.

In attesa del lancio su App Store e Google Play, fissato come detto al 12 aprile, qui in calce potete vedere il trailer del gioco e le prime immagini ufficiali.