Final Fantasy 16 su PS5 in esclusiva temporale, è ufficiale: uscita anche su Xbox

Final Fantasy 16 sarà disponibile su PS5 in esclusiva temporale, il che significa che il gioco approderà anche su PC e Xbox al termine del periodo concordato da Square Enix e Sony.

Dopo il trailer Sony che segnalava l'esclusività temporale di Final Fantasy 16, arriva un'ulteriore conferma dal sito ufficiale PlayStation, dove il gioco viene pubblicizzato insieme alle altre esclusive.

In calce a questa pagina si legge infatti che "FINAL FANTASY XVI, il nuovissimo titolo della leggendaria serie FINAL FANTASY, è in arrivo in veste di GDR d'azione per giocatore singolo".

Più sotto, dopo le informazioni sulla data di uscita del titolo, ancora da confermare, si legge infine: "Non disponibile su altre console per un periodo di tempo limitato."

Final Fantasy 16, le note sul sito ufficiale PlayStation.

Più chiaro di così il disclaimer non poteva essere: la nota parla espressamente di "altre console", che in questo caso possono essere soltanto Xbox Series X e Xbox Series S.