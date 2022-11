The Witcher 3 il DLC della serie Netflix arriverà anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch

Oltre all'aggiornamento next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt, CD Projekt Red ha annunciato che i contenuti del nuovo DLC dedicato alla serie Netflix e i vari miglioramenti che saranno introdotti su PC, Xbox Series X|S e PS5 arriveranno anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

In questo modo tutte le versioni del gioco saranno equiparabili per quantità e tipo di contenuti.

Touissant sarà da rivisitare dopo l'aggiornamento

"Oltre alla versione next-gen, anche le versioni PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch di The Witcher 3: Wild Hunt riceveranno un aggiornamento con numerose aggiunte e miglioramenti, oltre ai contenuti aggiuntivi a tema Witcher di Netflix. Ulteriori dettagli, compresa la data di uscita, saranno annunciati a breve."

CD Projekt Red non ha specificato quali saranno i contenuti aggiunti dal nuovo DLC, ma immaginiamo che saranno illustrati a tempo debito, prima dell'arrivo dell'aggiornamento, che avverrà il 14 dicembre 2022.

Vi ricordiamo infine che: "La versione next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition sarà disponibile per l'acquisto in formato digitale su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, con tutti i DLC gratuiti rilasciati fino ad oggi ed entrambe le espansioni principali: Hearts of Stone e Blood and Wine. Inoltre, un aggiornamento next-gen gratuito sarà disponibile per tutti coloro che possiedono una qualsiasi versione del gioco per PlayStation 4, Xbox One e PC. Un'edizione fisica verrà rilasciata più avanti."