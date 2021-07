The Witcher: regali e sconti da GOG per il WitcherCon

In occasione del WitcherCon 2021, GOG ha attivato una serie di offerte legate alla serie The Witcher, che comprendono regali e sconti legati ai titoli di CD Projekt Red. Intanto è stata creata una pagina hub per raccogliere tutti i contenuti della manifestazione, compreso anche il calendario degli interventi.

Ma ora veniamo al sodo. Tra i regali, spicca sicuramente The Witcher: Enhanced Edition, riscattabile su GOG Galaxy, il client del negozio. Inoltre, con l'inizio della manifestazione è iniziata la distribuzione di un pacchetto con il video del concerto di The Witcher 3: Wild Hunt, un codice per riscattare due eBook dalla pagina di Dark Horse Comics e quattro nuovi oggetti per GWENT.

Gli oggetti regalati da GOG per il WitcherCon 2021

Oltre a ciò, tutti i titoli della serie sono in fortissimo sconto. Li trovate qui. Diciamo che con poco più di 40€ potete portarvi a casa tutti i capitoli principali, più i vari spin-off. Un affarone.

Sconti e regali saranno disponibili fino al 12 luglio 2021, alle ore 19:00.