Thomas Was Alone per Nintendo Switch ha una data di uscita ufficiale: il gioco sarà disponibile in formato digitale su eShop a partire dal 19 febbraio, come rivela il trailer che trovate in calce.

Annunciata da Mike Bithell lo scorso ottobre, la versione Switch di Thomas Was Alone porterà anche sulla console ibrida giapponese la peculiare esperienza del titolo pubblicato originariamente nel 2012.

Curioso ibrido fra un platform e un puzzle game, il gioco ci mette al comando di blocchi colorati che possono interagire fra di loro in maniera differente, cercando di volta in volta la soluzione giusta per superare gli ostacoli.

Nell'ambito di una campagna a tratti anche piuttosto impegnativa, Thomas Was Alone ci chiederà di attivare gli immancabili dispositivi, completare le sfide che ci vengono proposte e passare al livello successivo.