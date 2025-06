TikTok: filtri avanzati e maggiore gestione dei contenuti, così cambia la sezione "Per Te"

Oggi, però, la piattaforma stessa ci ha tenuto a sottolineare l'impegno verso una maggiore personalizzazione del proprio feed e dei propri "Per Te" con un un nuovo update che includerà un maggiore controllo sulla "Gestione degli argomenti" (così definita) . La funzione consentirà di regolare la frequenza con cui determinati contenuti compaiono nei "Per Te".

Fra i temi principali troviamo lo sport, i viaggi, il cibo, gli animali, la danza e altro ancora. Una volta selezionati quelli che maggiormente ci interessano il nostro feed si adatterà di conseguenza . Ciò non significa che quelli non selezionati scompariranno totalmente, semplicemente verranno mostrati con meno frequenza.

E dunque, con l'introduzione di questa novità, il feed principale dell'applicazione, ovvero i "Per Te", cambierà e lo farà seguendo i reali interessi degli utenti. Accedendo alla "Gestione argomenti" sarà possibile impostare delle vere e proprie preferenze a discapito di altre in base a dei temi che verranno messi a disposizione della piattaforma.

Cambia anche la gestione delle keyword

Oltre a queste novità relative ai "Per Te", a cambiare sarà anche la gestione delle parole chiave. I filtri per le parole chiave servivano per bloccare la diffusione di contenuti ai quali gli utenti non sono interessati. Con l'introduzione dei filtri intelligenti, a loro volta potenziati dall'utilizzo dell'IA, non solo verranno bloccati i video e le immagini contenenti quelle parole ma verranno nascosti anche i contenuti correlati.

Infine il limite massimo di keyword bloccabili per gli utenti raddoppia, passando da 100 a 200. Si tratta, dunque, di una serie di novità che puntano a ridisegnare la piattaforma. Piattaforma che ha introdotto importanti novità relative alla musica: ecco quali.