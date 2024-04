Toaplan Arcade Shoot ‘Em Up Ultimate Collection è ora disponibile su Steam, ma costa un po'

L'editore Bitwave Games ha completato il suo progetto di pubblicazione degli sparatutto classici di Toaplan su Steam, diviso in quattro raccolte, disponibili ora in un unico pacchetto come Toaplan Arcade Shoot 'Em Up Ultimate Collection. Il prezzo non è proprio accessibilissimo, visto che si parla di 69,99€, ma va considerato che si tratta di titoli di nicchia che non mirano certo a vendere milioni di copie.

Il quarto volume della raccolta contiene: Grind Stormer, Twin Hawk, Truxton 2 e Dogyuun.

Attualmente quindi, la Toaplan Arcade Shoot 'Em Up Ultimate Collection consente di rigiocare le versioni restaurate, con l'aggiunta di opzioni quali il riavvolgimento delle partite e salvataggi di stato, di: