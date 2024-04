Destiny 2: Verso la Luce, il trailer di lancio dell'aggiornamento

Destiny 2: Verso la Luce è disponibile a partire da oggi, come conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato da Bungie per l'importante aggiornamento, che pone le basi per il debutto a giugno de La Forma Ultima.

Come forse avrete letto nel nostro speciale sulle novità di Destiny 2: Verso la Luce, stiamo parlando di un pacchetto che include un'attività per tre giocatori, il nuovo hub social La Sala dei Campioni tramite cui ottenere armi extra provenienti dal primo Destiny, tre nuove mappe PvP e la prima di due missioni esotiche.

I contenuti in questione, che verranno distribuiti nei due mesi che ci separano dal lancio di Destiny 2: La Forma Ultima, avranno il compito di riaccendere l'entusiasmo degli utenti nei confronti dello sparatutto, preparandoli al meglio alle sfide in arrivo.