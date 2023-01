Top 10 film e serie TV in streaming in Italia, Top Gun: Maverick e Stranger Things primi

Top Gun: Maverick è stato il film più visto in streaming in Italia nel 2022, mentre Stranger Things Stagione 4 vince tra la serie TV. A svelarlo sono state le top 10 stilate dal portale JustWatch, che si occupa di indirizzare gli spettatori verso i servizi che consentono di vedere gli sport, i film e le serie TV ricercati (una specie di moderna guida TV, ma in salsa streaming).

Top 10 dei film più visti in streaming in Italia nel 2022:

Top Gun: Maverick The Batman Spider-Man: No Way Home Thor: Love and Thunder Doctor Strange nel Multiverso della Follia Morbius Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo Uncharted Animali Fantastici - I segreti di Silente Jurassic World - Il dominio

Facile notare che si tratta di film ad alto budget pensati come forme di intrattenimento leggero, con una netta prevalenza di super eroi.

La classifica fornita da Just Watch

Top 10 delle serie TV più viste in streaming in Italia nel 2022:

Stranger Things Euphoria House of the Dragon Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere Better Call Saul The Walking Dead The Bear The Boys This is Us Peaky Blinders

Anche nel caso delle serie TV ci troviamo di fronte a prodotti molto pubblicizzati e discussi tra le masse. Probabilmente Mercoledì, di cui è stata confermata la seconda stagione e che è diventata un fenomeno di costume, non figura perché arrivata tardi nel corso dell'anno.

La classifica fornita da Just Watch

In generale, Netflix è ancora il servizio leader, con il 29% di quote di mercato. Ha un vantaggio del 2% su Prime Video. Terza in classifica si trova Disney+, con il 18% di quote di mercato.

Il mercato dello streaming

Quote di mercato dei servizi di video streaming

In coda, si segnala il buon avvio di Paramount+, che con il 3% di quote di mercato guadagnate nel terzo trimestre ha raggiunto il 4% complessivo e si è messa in competizione con Tim Vision e NowTV, superando Sky GO. Il servizio che ha perso di più è stato Tim Vision, che ha fatto registrare un -2% nello stesso periodo.