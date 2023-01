Atomic Heart: video rubato mostra 14 minuti di gameplay

Un video di gameplay con circa quattordici minuti di Atomic Heart è stato pubblicato su YouTube da un certo Sergei. Naturalmente si tratta di materiale rubato, anche se decisamente di buona qualità.

Comunque sia è utile per farsi un'idea del gioco, visto che possiamo ammirare una lunga sparatoria contro diverse delle creature meccaniche che popoleranno il mondo di gioco. Ci sono anche delle sequenze esplorative e una di guida a bordo di una macchina decisamente vintage, prima che si torni a sparare.

Nel video è visibile anche l'albero delle abilità del protagonista, che dispone di diversi poteri da utilizzare durante l'azione. Per la gioia di tutti ci sono anche combattimenti corpo a corpo e dei puzzle ambientali. Insomma, vale la pena di guardarlo, ma fate attenzione alle anticipazioni.

Per il resto vi ricordiamo che Atomic Heart è nelle fasi finali dello sviluppo e uscirà su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5.

Se vi interessa c'è anche del nuovo gameplay ufficiale condiviso per il pubblico cinese:

In questo caso non c'è pericolo che venga rimosso da YouTube (anche se non si può mai dire).