Wo Long Fallen Dynasty Steelbook Edition: preorder Amazon per PlayStation e Xbox disponibile

Tramite Amazon è ora possibile fare il preordine di Wo Long: Fallen Dynasty Steelbook Edition in versione PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox (One e Series X|S sullo stesso disco). Il prezzo è 79.99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. La data di uscita del gioco è il 3 marzo 2023. Il preordine è come sempre a prezzo minimo garantito. Questo significa che se verrà applicato uno sconto a Wo Long: Fallen Dynasty Steelbook Edition entro il momento della spedizione, tale abbassamento di prezzo sarà applicato in automatico al vostro ordine, senza che vi sia bisogno di rifare la prenotazione o qualsiasi altra azione.

Wo Long: Fallen Dynasty Steelbook Edition include il gioco, una steelbook e un DLC bonus che include due copricapi per il personaggio, la Corona di Zhurong e la Corona di Gonggong. Wo Long: Fallen Dynasty è un gioco d'azione in terza persona ambientato nel periodo dei Tre Regni, in Cina. Avremo dalla nostra varie armi e anche dei poteri magici per sconfiggere potenti nemici e boss, in una struttura ispirata ai souls-like.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Wo Long: Fallen Dynasty

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.