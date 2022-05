Touken Ranbu Warriors, trailer di lancio su Nintendo Switch per il nuovo Musou

Touken Ranbu Warriors è protagonista di uno spettacolare trailer di lancio, che arriva in concomitanza con l'uscita del gioco su Nintendo Switch. Si tratta, come saprete, dell'ultimo spin-off in stile Musou prodotto da Koei Tecmo.

Capace addirittura di togliersi lo sfizio di battere Horizon Forbidden West nella classifica giapponese, Touken Ranbu Warriors è il più recente esponente di un filone che i videogiocatori nipponici adorano oramai da oltre vent'anni.

Proprio in virtù di questa grande popolarità sembra che il franchise non si ponga minimamente il problema di rinnovarsi in alcun modo, ma in questo caso specifico i nodi vengono al pettine tanto in termini di struttura che di realizzazione tecnica.

Ad ogni modo, se cercare il tradizionale gameplay uno-contro-mille garantito dai Musou non rimarrete delusi e potrete lanciarvi a testa bassa nelle tante battaglie che costituiscono la campagna del gioco.