Il trailer italiano de Il Gladiatore 2 mostra Pedro Pascal alle prese con l'arena

A ricevere il testimone in questo caso è Paul Mescal , che nel film interpreta il ruolo di Lucio, figlio di Lucilla e guerriero indomito che si ritrova costretto a combattere nell'arena del Colosseo. Anche contro Pedro Pascal, fra le altre cose star della serie televisiva di The Last of Us.

Un sequel all'altezza dell'originale?

Forte di un cast di grande spessore, che oltre ai già citati Paul Mescal e Pedro Pascal vede la presenza di Denzel Washington, Connie Nielsen, Joseph Quinn e Djimon Hounsou, Il Gladiatore 2 si pone come un sequel decisamente ambizioso, visto l'alone che circonda l'originale.

In questi casi è davvero complicato portare nelle sale un film in grado di non deludere le aspettative, ma con Ridley Scott nuovamente alla regia immaginiamo che le possibilità non siano risicate e dunque guardiamo al 14 novembre con grande curiosità.

Scopriremo dunque se il personaggio di Lucio, nelle cui vene scorre il sangue di Massimo, sarà in grado di reggere sulle proprie spalle il peso di una storia che speriamo non si limiti a fare il verso a quella de Il Gladiatore e sia anzi capace di trovare nuovi spunti.

Gli appassionati di videogiochi, in tutto questo, vedono inevitabili riferimenti al classico Shadow of Rome: anche la loro è una speranza che non demorde, e chissà che Capcom non decida finalmente di realizzare questo tanto desiderato remake.