Una degli autori di Marvel's Wolverine ha lasciato Insomniac per entrare in CD Projekt RED

"Senza ulteriori indugi, è il momento di annunciare il mio nuovo lavoro", ha scritto la Kenney su LinkedIn. "Oggi è stato il mio primo giorno in qualità di senior writer presso CD Projekt RED , lo studio meglio conosciuto per le serie di The Witcher e Cyberpunk 2077."

Marvel's Wolverine ha perso una dei suoi autori principali, Mary Kenney , che ha lasciato Insomniac Games per andare a lavorare in CD Projekt RED, dove si occuperà di sviluppare il comparto narrativo dei prossimi capitoli di The Witcher e Cyberpunk 2077.

Non è la prima partenza

In effetti l'addio di Mary Kenney non è l'unico che Insomniac Games ha dovuto subire negli ultimi tempi: prima di lei anche l'art director di Marvel's Wolverine, Aaron Habibipour, ha lasciato la propria posizione per andare a lavorare in CD Projekt RED.

Il post di Mary Kenney su LinkedIn

La sensazione è che lo studio polacco, attualmente al lavoro sulle nuove esperienze di The Witcher e Cyberpunk 2077, abbia voluto aggiudicarsi alcuni dei ben noti talenti che hanno contribuito al successo e alla straordinaria efficienza del team first party PlayStation negli ultimi anni.

La Kenney, in particolare, ha lavorato come autrice per Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Ratchet & Clank: Rift Apart.