Tutti gli smartphone in arrivo tra primavera ed estate 2020

La situazione del mondo non è di certo delle più rosee, e tuttavia i principali produttori di smartphone e società importanti come Samsung e Apple hanno intenzione di proseguire con la propria tabella di marcia. Vediamo dunque tutti gli smartphone Android e iOS previsti nei prossimi mesi, in arrivo tra primavera ed estate 2020.

Qui di seguito, in un pratico elenco, vi riportiamo tutti gli smartphone top di gamma che arriveranno nei prossimi mesi sul mercato, in un periodo di tempo che copre i mesi primaverili ed estivi del 2020. Certo, ritardi dell'ultimo momento potrebbero comunque sopraggiungere, dunque prendete queste informazioni come suscettibili di modifiche. Il lancio dei nuovi iPhone dovrebbe inoltre avvenire regolarmente nell'autunno 2020, secondo le ultime dichiarazioni di Apple.

Huawei P40 (giugno 2020)

Samsung Galaxy Note 20 (luglio 2020)

Xiaomi Mi 10 e Pro (aprile 2020)

Google Pixel 4A e XL (aprile/maggio 2020)

Redmi Note 9S (aprile 2020)

Samsung Galaxy Fold 2 (settembre 2020)

OnePlus 8 e Pro (aprile/maggio 2020)

iPhone SE (aprile 2020)

iPhone 12 (settembre 2020)

Moto G Stylus (primavera 2020)

Moto G Power (primavera 2020)

Sony Xperia 1 ii (tarda primavera 2020)

Sony Xperia Pro (tarda primavera 2020)