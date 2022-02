Twisted Metal, serie TV: nuovi dettagli e dove verrà trasmessa

Emergono nuovi dettagli sulla serie TV di Twisted Metal, che da bizzarra voce di corridoio è diventata infine realtà, visto che c'è già, a questo punto, anche la conferma su dove verrà trasmessa, oltre a diverse altre informazioni relative alla produzione.

La serie TV di Twisted Metal verrà trasmessa in USA su Peacock, ovvero il servizio in streaming on demand di proprietà di NBCUniversal, divisione di Comcast. In Italia, Peacock TV dovrebbe essere inserito all'interno di Sky, dunque eventualmente c'è la possibilità che la serie in questione venga trasmessa dalle nostre parti su tale network.

Come è stato riferito già in precedenza, il protagonista di Twisted Metal sarà Anthony Mackie, che abbiamo conosciuto bene nella sua interpretazione di Falcon nei film del Marvel Cinematic Universe e nella serie di The Falcon and the Winter Soldier, con la produzione che dovrebbe essere iniziata già un anno fa.

Si tratta di una serie definita "action comedy", nella quale Mackie interpreta John Doe, protagonista della storia: è un lattaio che si ritrova improvvisamente, senza ricordarsi come, all'interno di una situazione alquanto bizzarra. Doe deve partecipare a una sorta di concorso letale e distruttivo nel quale deve sopravvivere a una guerra tra veicoli per poter realizzare il proprio sogno.

Nel corso della storia, il protagonista ottiene il supporto di un ladro d'auto, anch'egli finito all'interno dell'oscuro e rutilante show, al quale partecipano anche altri personaggi storici della serie come il celebre clown guidatore del camioncino dei gelati. La serie TV di Twisted Metal è basata su una sceneggiatura di Rhett Reese e Paul Wernick che rielabora soggetto e personaggi dei videogiochi PlayStation, la cui serie è iniziata nel 1995.

Di recente David Jaffe, autore del gioco originale nonché padre storico di God of War, ha fortemente criticato la serie TV di Twisted Metal in base alle informazioni che erano emerse in precedenza.