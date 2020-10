Twitch, Barack Obama sfidato a giocare a scacchi in streaming

Il gran maestro degli scacchi Hikaru Nakamura ha sfidato nientemeno che Barack Obama a giocare in streaming contro di lui per raccogliere fondi per la campagna di Joe Biden.

L'iniziativa è nata dal successo della deputata Alexandria 'AOC' Ocasio-Cortez, che ha giocato Among Us con personalità del calibro di Imane 'Pokimane' Anys e Ben 'DrLupo' Lupo per promuovere il voto.

La richiesta di Nakamura è stata fatta tramite Twitter: "Ehi Barack Obama, stasera ho visto AOC su Twitch fare propaganda per il voto giocando Among Us con alcuni top streamer. Che per caso sarebbe interessato a giocare una partita a scacchi per raccogliere fondi per il Victory Fund di Joe Biden e ActBlue? Mi faccia sapere, i miei messaggi privati sono disponibili!"

Molti seguaci di Nakamura non hanno preso bene la sua iniziativa e gli hanno chiesto perché voglia mettersi a fare politica. Naturalmente ci sono state parecchie reazioni colorite, ma in generale l'idea di vederlo giocare con Obama non è dispiaciuta ai più. Per adesso l'ex presidente degli Stati Uniti non ha risposto, ma chissà che non cambi idea con l'approssimarsi del voto.