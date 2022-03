Twitch, funzione di boost usata per far arrivare contenuti pornografici in home

Già trovata una falla nella funzione di boost dei live stream su Twitch, che ha consentito di far arrivare nella pagina principale della piattaforma dei contenuti pornografici. Da notare che si tratta di una funzione a pagamento.

Il boost è stato introdotto su Twitch a ottobre 2021 e consente agli streamer di dare maggiore visibilità alle loro trasmissioni pagando per farle finire tra quelle raccomandate degli utenti. In tanti non la amano particolarmente e la considerano una pessima idea, come il top streamer xQc. Immaginiamo che in pochi cambieranno idea sapendo che alcuni utenti si sono ritrovati a guardare dei contenuti piccanti, come riportato dalla streamer "TheNoosh22", che ha visto apparire nelle sue anteprime una donna nuda con la dicitura "contenuto sponsorizzato".

contenuti NSFW in home su Twitch

La streamer ha quindi commentato che è la prima volta che le capita qualcosa del genere, pur frequentando Twitch dalla sua formazione e pur essendo partner della piattaforma da dieci anni: "Non era mai successo sulla mia pagina principale ed è lì perché Twitch è stata pagata per metterlo lì. È un loro errore."

Il bello è che quell'immagine non appartiene all'host del live stream, ma è di una modella, @callmeolivia00, scattata oltretutto più di un anno fa, come confermato dalla stessa su Twitter. Il colpevole pare essere stato bannato e il suo canale non è più su Twitch. Ciò non toglie che il boost, se non gestito a dovere, potrebbe causare molti altri problemi.