Zelda: Breath of the Wild 2: Elodie si è arrabbiata per il rinvio, smentita Maria de Filippi

La cantante Elodie ha espresso tutto il suo disappunto per il rinvio di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 sui social, che l'ha evidentemente contrariata. Da notare che Maria de Filippi l'aveva rassicurata sull'imminente uscita del gioco. Mai fidarsi di Maurizio Costanzo come insider.

Dopo aver citato il ferale annuncio di Nintendo, commentandolo con un cuore spezzato e un emoticon piangente, Elodie ha aggiunto un commento più esplicito e a suo modo poetico alla vicenda: "Ma che caz..."

Evidentemente la nostra contava davvero di poter giocare a The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Del resto, dopo le rassicurazioni di Maria de Filippi durante una puntata di Amici 21, chi non si sarebbe rasserenato? Invece la Maria nazionale deve aver parlato con le persone sbagliate.

Purtroppo per Elodie, e per noi tutti, Nintendo non guarda i talent show e ha deciso di posticipare l'uscita del gioco alla primavera del 2023, come comunicato dal producer della serie, Eiji Aonuma, in un video. Almeno abbiamo potuto vedere il volto di Link. Speriamo che il dramma di Elodie ci aiuti a essere delle persone migliori.