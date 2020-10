Twitch, Pokimane contro chi fa regali agli influcencer

Nel corso di uno streaming su Twitch, svoltosi il 19 ottobre, la star Pokimane si è scagliata contro quelli che fanno regali agli influencer e non solo. Più precisamente ha chiesto di smetterla completamente di spedire roba a persone famose. Il motivo è semplice: spesso hanno moltissimi soldi, molti più degli spettatori, quindi non c'è bisogno di fargli regali.

Pokimane: "Sarò onesta. Dovete smetterla di fare regali di merda a gente con i soldi. Parlo di influencer, attori, personaggi famosi. Hanno molti soldi!"

L'idea non è quella di non supportare più influencer e affini, ma solo di essere più accorti e di pensarci due volte prima di dar loro qualcosa per nulla, perché spesso sono in condizioni economiche decisamente migliori dei loro seguaci.

Del resto non siamo di fronte a un fenomeno poi così nuovo. Quante volte avete sentito di persone che hanno fatto regali alle vecchie star televisive o del cinema? Ecco, fondamentalmente è lo stesso principio, solo in versione 2.0. Siamo vecchi dentro pur usando un mezzo modernissimo e non ce ne rendiamo conto.